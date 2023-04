Monaco : le ton est monté à l'entraînement entre Diatta et Clement

Le ton est monté entre l'entraîneur Philippe Clement et l'attaquant sénégalais Krépin Diatta en marge de l'entraînement de l'AS Monaco ce vendredi.



Quelques fissures sur le Rocher ? Comme indiqué par L'Equipe, un accrochage - verbal - a eu lieu vendredi entre l'entraîneur de l'AS Monaco Philippe Clement et l'attaquant sénégalais Krépin Diatta, en marge de l'entraînement.



Selon nos informations, le ton est monté plus que de raison entre les deux hommes, sans pourtant que personne n'ait eu vraiment à s'interposer. Une scène qui symbolise en tout cas la tension qui règne dans le groupe dans cette fin de saison qui ne prend pas la tournure souhaitée. Et qui montre bien que la lourde défaite 3-0 face à Lens samedi dernier a laissé des stigmates dans le vestiaire.