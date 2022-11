MONACO - OM : MALGRÉ LA TERRIBLE BLESSURE DE HARIT, MARSEILLE ARRACHE UNE FOLLE VICTOIRE !

Choqués par la sérieuse blessure d'Amine Harit, les joueurs de l'OM ont néanmoins réussi à arracher une folle victoire sur la pelouse de Monaco qui avait repris l'avantage (3-2).



C'est un choc riche en émotions qui vient de se conclure pour le dernier match de Ligue 1 avant la trêve pour la Coupe du monde. Dès la première période, le rythme était présent avec de grosses occasions pour Nuno Tavares, Guendouzi ou encore Harit. Alexis Sanchez a finalement débloqué le compteur d'un magnifique coup franc qu'il a lui même obtenu (35e). Joie de courte durée puisque Wissam Ben Yedder a transformé un penalty d'une magnifique Panenka pour remettre les compteurs à zéro (45e).