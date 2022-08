Monaco résiste au retour de Strasbourg pour lancer sa saison de Ligue 1

Dans un match très ouvert, Monaco a résisté au retour de Strasbourg pour s'imposer à La Meinau ce samedi grâce à des buts de Krépin Diatta et Sofiane Diop (2-1).







Le match : 2-1

À trois jours de son déplacement sur la pelouse du PSV Eindhoven en match retour du 3e tour de qualification de Ligue des champions, l'AS Monaco est allée s'imposer à Strasbourg pour lancer sa saison de Ligue 1 (2-1). Un résultat mérité pour des Monégasques plus saignants au fil des minutes et récompensés par des joueurs inattendus. Titulaires surprises, Krépin Diatta et Sofiane Diop ont trompé Matz Sels juste avant et après la pause.





Le film de Strasbourg-Monaco



Le Sénégalais a débloqué la partie d'une magnifique reprise de volée depuis l'entrée de la surface après un corner de Diop (43e). L'aboutissement d'un quart d'heure de domination au cours duquel Breel Embolo avait été contré in extremis (28e) et Gelson Martins frustré par le gardien belge avant d'être signalé hors-jeu (37e). Mieux entré dans le match, Strasbourg a semblé perdre le fil techniquement après avoir mis Alexander Nübel à contribution (5e et 21e).





La tendance n'a fait que se confirmer au retour des vestiaires. Si Martins manquait le cadre d'un rien (47e) et Diatta voyait Sels sortir un nouvel arrêt (48e), Diop doublait la mise à bout portant (53e). Les Alsaciens ne devaient alors leur salut qu'à leur gardien qui déviait un nouveau tir de Jean Lucas sur son poteau (61e). Quelques minutes plus tard, Habib Diallo réveillait La Meinau en trompant Nübel d'un coup de casque (65e).





L'ancien Messin pensait même arracher un nul inespéré dans le temps additionnel, mais le VAR annulait son but (90+2). Dans la foulée, Nübel a éteint les derniers espoirs alsaciens de deux énormes parades devant Adrien Thomasson et Diallo (90e+6 et 90e+7).

Le joueur : Diatta, retour gagnant

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou l'hiver dernier, Krépin Diatta a impressionné ce samedi après-midi. D'abord, par cette superbe volée pour ouvrir le score en fin de première période (43e). Mis en confiance, l'attaquant a presque tout réussi par la suite et a signé quelques gestes de classe. Comme ce contrôle en extension ou ce centre léché pour la tête de Maghnes Akliouche (85e). Doublement décisif pour sa titularisation surprise, Sofiane Diop mérite aussi d'être mis en avant.





Le fait : trop de déchets pour le Racing

Au vu du dernier quart d'heure, les joueurs de Julien Stéphan pourront ruminer cette première défaite de la saison. Alors que toute La Meinau pensait que Diallo venait d'arracher le point du nul, le VAR a refroidi tout le monde. Les Alsaciens ont pourtant eu plusieurs fois l'occasion de faire mal. Mais Ludovic Ajorque a trop tardé dans la surface (48e), et Thomasson puis Diallo sont tombés sur un Nübel très solide en fin de match. À l'image d'un match où ils ont manqué de justesse et au cours duquel Sels les a longtemps maintenus en vie.