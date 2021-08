Monaco : Tchouaméni critique l’UEFA après les insultes racistes !

Le milieu de terrain de l’AS Monaco a été victime d’insultes racistes de la part du public tchèque, lors de la victoire des siens face au Sparta Prague.







Aurélien Tchouaméni ne veut pas en rester là, et on le comprend. Le milieu de terrain de l’AS Monaco a publié un long message sur ses réseaux sociaux pour revenir sur les insultes dont il a été victime la veille face au Sparta Prague. Pour rappel, après avoir ouvert le score lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions, le français a reçu des cris de singe de la part d’une partie du public tchèque. Il a tenu à éclairer l’incident sur son compte Twitter : « J’ai célébré mon but de la même manière que d’habitude quand des cris de singes m’ont été lancés. Nous avons répondu de la meilleure manière qui soit, sur le terrain. Je suis fier de mes coéquipiers, de notre coach, de notre staff et de la réaction que nous avons eue ».

Aurélien Tchouaméni en a profité pour critiquer la passivité de l’UEFA, alors que les incidents se multiplient : « Il ne faut pas que ces actes restent impunis. Il va y avoir du buzz pendant un ou deux jours, puis on va continuer jusqu’au prochain. Prendre position contre le racisme est facile, mettre des actions en place c’est autre chose. Pourquoi peut-on arrêter le match pendant cinq minutes pour vérifier si un joueur est hors-jeu mais on ne peut pas faire la même chose pour des chants racistes dans un stade ? Pourquoi les joueurs victimes de racisme ne peuvent-ils pas être associés aux protocoles mis en place pour ce genre d’incidents ? Nous avons entendu. C'est à notre de tour de l'être ». Une belle initiative de la part du français.