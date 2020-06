Mönchengladbach affligé par les commentaires racistes sur son site

Dans un communiqué publié ce jeudi sur son site, le Borussia Mönchengladbach se dit «?sidéré?» du nombre de commentaires racistes reçus sur son site et sur ses réseaux depuis la publication d'une vidéo contre le racisme. «?Nous avons profondément honte de chaque "fan" du Borussia Mönchengladbach qui a un point de vue différent sur cette question, explique le club. Nous demandons aux membres du club qui s'opposent à ces valeurs du Borussia Mönchengladbach de résilier leur adhésion. Nous renonçons à tout soutien de ces personnes.?» Limpide.





Si le club de Marcus Thuram salue la majorité de ses fans qui essayent «?d'affronter ces gens par la raison?» , il ne peut que déplorer ces récents comportements. «?À l'avenir, nous bloquerons ces racistes et ces agitateurs encore plus rigoureusement sur nos réseaux sociaux, prévient le club. Nous nous réservons le droit de suivre individuellement chaque cas, de les examiner et, si nécessaire, d'engager une action en justice.?»





