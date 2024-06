Mondial 2018 : un des trois arbitres sénégalais de Belgique-Japon prend sa retraite

L’arbitre international El Hadji Malick Samba a rangé son sifflet. «C’est après mure réflexion et une concertation avec ma famille, mes amis et particulièrement le président de la commission centrale des arbitres, Malang Diédhiou, que j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière d’arbitre», a annoncé l’homme en noir dans des propos repris par Le Soleil.



Samba est connu, notamment, pour avoir officié lors de la huitième de finale du Mondial 2018 remportée (3-2) par la Belgique devant le Japon. Il complétait le trio arbitral de la rencontre avec Djibril Camara (2e assistant) et Malang Diédhiou (juge central)- le Gambien Bakary Gassama était le quatrième arbitre. Cet épisode constitue son plus grand souvenir d’arbitre, rapporte Le Soleil.



El Hadji Malick Samba totalise plus de dix-sept ans au plus haut niveau de l’arbitrage. Il a pris sa décision après avoir officié lors de Tchad-Comores (2-0), comptant pour la quatrième journée des qualifications du Mondial 2026 (groupe I). «J’ai voulu, depuis le début, embrasser les sommets de l’arbitrage et Dieu ma l’a accordé par Sa Grâce», a salué le néo-retraité.