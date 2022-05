Mondial-2022 : Adversaire du Sénégal au groupe A, l’Equateur affrontera le Mali en amical

l'Equateur affrontement le Mali en Amical de Football

Adversaire des « Lions » du Sénégal dans le groupe A de la Coupe du monde 2022, le 29 novembre prochain, l’Equateur semble prendre son match face à la bande à Sadio Mané très au sérieux. Et pour cause, la « Tri » a programmé deux matchs amicaux contre des nations d’Afrique de l’Ouest au mois de juin prochain : le Nigeria et le Mali, informe-t-on dans une note parcourue par Seneweb.





Ainsi, la rencontre face aux « Super Eagles » est prévue le 2 juin dans le New-Jersey.





La Fédération équatorienne a également annoncé, ce vendredi, un second match amical face aux « Aigles », le 11 juin à Hartford, également aux États-Unis.