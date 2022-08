Mondial 2022 : après l’Iran, les Lions connaissent leur deuxième adversaire en amical

Le Sénégal aura deux matches amicaux en septembre dans le cadre de la préparation du Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre). Après l’Iran, les Lions affronteront la Bolivie. C’est le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Saydou Sow, qui donne la nouvelle ce mardi dans les colonnes du quotidien sportif Record.



«C’est une bonne chose, a salué celui qui est en même temps le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique. Le Sénégal fera deux matches de préparation avec des équipes de haut niveau : l’Iran et probablement la Bolivie si les informations que me donne le président Senghor (Augustin, patron de la FSF) sont confirmées.»



Ces sparring-partners du Sénégal présentent les mêmes profils que deux de ses adversaires du groupe A : l’Equateur et le Qatar.



Quid des Pays-Bas, troisième adversaire des hommes d’Aliou Cissé dans leur groupe ?



La FSF n’a pas encore programmé un match amical contre une équipe européenne pour permettre aux champions d’Afrique d’avoir une idée de ce qui les attend pour leur première sortie à la Coupe du monde. Mais cela n’effraie pas Abdoulaye Sow. Qui rappelle : «Nos joueurs sont tous dans les championnats européens.»