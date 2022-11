Mondial 2022 : Ces 37 joueurs nés en France qui ne jouent pas pour les bleus

Neuf internationaux sénégalais sont dans la liste.



Trente-sept joueurs participants à la prochaine Coupe du monde de football au Qatar auraient pu porter le maillot de l’équipe de France.



Trente-sept joueurs de football nés en France participeront à la Coupe du monde au Qatar, qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre prochain, pour une nation étrangère. Dès le match d’ouverture de la compétition, Qatar-Équateur, Karim Boudiaf âgé de 32 ans et né à Rueil-Malmaison, jouera pour la sélection qatarienne. C’est du côté de la Tunisie (10) du Sénégal (9) et du Cameroun (8) que l’on peut retrouver le plus gros contingent de joueurs nés sur le territoire français.



Mais les pays africains ne sont pas les seuls à avoir des joueurs nés en France parmi les 26 joueurs qu’ils ont sélectionné pour aller au Qatar. Le joueur de Dortmund et la sélection portugaise, Raphaël Guerreiro est né au Blanc-Mesnil d’une mère française et d’un père portugais. Aymeric Laporte a décidé de jouer pour l’équipe d’Espagne et Armel Bella-Kotchap pour la formation allemande. À l’inverse, trois joueurs de l’équipe de France ne sont pas nés dans l’Hexagone.