Mondial 2022 : Cette statistique folle sur Sadio Mané

Le Sénégalais figure dans le top 3 des joueurs retenus à la coupe du monde ayant disputé le plus de minutes, selon un rapport du syndicat mondial des joueurs (Fifpro) publié mardi et pointant du doigt les cadences infernales du calendrier international.



Sur la période s'étendant du 12 juillet 2021 au 24 octobre 2022, le défenseur néerlandais Virgil van Dijk est le joueur disputant la Coupe du monde ayant été le plus sollicité devant le Portugais João Cancelo et le Sénégalais Sadio Mané. Ces joueurs ont été présents sur un terrain plus de 7.200 minutes, l'équivalent de 80 matches de 90 minutes.



"Les données mettent l'accent sur la pression mentale et physique auxquelles de nombreux joueurs des équipes nationales sont confrontés en raison d'un calendrier de matchs encombré qui ne fonctionne pas correctement et ne tient pas compte de leur santé et de leurs performances", a expliqué le secrétaire général adjoint de la Fifpro Simon Colosimo, cité dans le communiqué du syndicat.



"Tous les acteurs du football professionnel doivent recentrer leurs priorités pour s'assurer que les joueurs bénéficient d'un calendrier plus équilibré et peuvent être performants lors des moments clés de leur carrière", a-t-il ajouté.