Mondial-2022 : Deschamps se passe de Giroud et convoque quatre nouveaux en équipe de France

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a dévoilé, jeudi, la liste des 23 joueurs convoqués pour les trois matches éliminatoires de la Coupe du monde prévus début septembre. Olivier Giroud, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection, n'est pas retenu.





Après l'élimination face à la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro-2021 le 28 juin, l'équipe de France fait son retour le 1er septembre contre la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg, le 4 septembre en Ukraine, et le 7 septembre à Lyon contre la Finlande. Didier Deschamps a communiqué, jeudi 26 août, la liste des joueurs convoqués pour ces trois matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.





Le sélectionneur a changé une partie de son effectif par rapport aux 23 Bleus qui ont disputé l'Euro. Le choix le plus important a lieu dans la ligne d'attaque : Olivier Giroud, 34 ans, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (46 buts en 110 capes, derrière Thierry Henry et ses 51 buts en 123 capes), n'est pas retenu.





"Simplement un choix sportif du moment"





Peu utilisé durant l'Euro avec seulement deux entrées en jeu (23 minutes face à la Hongrie, 34 minutes face à la Suisse), barré par le trio Mbappé-Benzema-Griezmann, le nouvel avant-centre de l'AC Milan n'entre pas dans les plans de Didier Deschamps en septembre. "C'est simplement un choix sportif du moment, par rapport à une liste de 23 et de la concurrence", s'est justifié le technicien, qui ne ferme toutefois pas la porte au joueur. "À Olivier de continuer à être performant, il reste toujours disponible", a-t-il déclaré.





Le sélectionneur fait appel à quatre nouveaux joueurs. En défense, Théo Hernandez, de l'AC Milan, reçoit sa première convocation. Son frère Lucas (Bayern Munich), international depuis 2018, est lui absent, convalescent après une opération du genou gauche. Les milieux de terrain Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et Jordan Veretout (AS Rome) sont également retenus. Le dernier nouveau-venu est l'attaquant Moussa Diaby (Bayer Leverkusen).





Outre Olivier Giroud, Benjamin Pavard (Bayern Munich), Clément Lenglet (FC Barcelone), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) et Ousmane Dembélé (FC Barcelone) sont les autres joueurs présents à l'Euro-2021 à être absents de la liste pour les matches de septembre.





Les 23 Bleus :





Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Steve Mandanda (Olympique de Marseille)





Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Olympique lyonnais), Théo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Séville FC), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphaël Varane (Manchester United), Kurt Zouma (Chelsea)





Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Jordan Veretout (AS Rome)