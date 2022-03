Mondial 2022 : Deux matchs des barrages reportés

C’était dans l’air, c’est désormais acté ! Le duel des barrages qui mettra aux prises l’Ukraine et l’Ecosse, dans le cadre des demi-finales de la qualification au Mondial 2022 au Qatar, a été reporté suite à l’invasion russe de l’Ukraine, indique la BBC ce jeudi 17 mars.



La rencontre devait notamment avoir lieu au Hampden Park, jeudi 24 mars prochain, mais la Fédération ukrainienne a logiquement demandé à l’instance dirigeante du football mondial (FIFA) de la reporter, a-t-on ajouté de même source.



La finale face au gagnant d’Autriche-Pays de Galles également reportée



Par conséquent, la finale des barrages en Zone Europe durant laquelle le vainqueur sera opposé au gagnant du match entre l’Autriche et le Pays de Galles, est également reportée.



Toujours selon la BBC, les rencontres auront finalement lieu en juin prochain, soit quatre mois seulement avant le début de la Coupe du Monde (21 novembre au 18 décembre 2022).





Ci-après le nouveau calendrier des barrages de la Zone Europe :