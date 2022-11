Mondial-2022 : Faut-il changer la manière de galvaniser les Lions ?

Le Sénégal est un pays marqué par l'histoire des royautés, du royaume du Kayor à celui du Sine, en passant par le Baol et le Walo. Les griots galvanisaient les chevaliers avec un style purement traditionnel et galvanisant dans les champs de bataille.







Comme il est de coutume à chaque compétition internationale, à la Can comme à la Coupe du monde, les Lions du Sénégal sont galvanisés par les chanteurs et la communauté artistique avec des titres modernisés qui ne reflètent pas la bravoure, selon certains experts.





Alors, est-il temps de changer la manière de galvaniser nos joueurs ? Faut-il un retour aux sources de nos griots traditionnels ?





D'après nos enquêtes et recherches auprès des experts en galvanisation, la manière d’exalter les Lions laisse à désirer, du point de vue musical et technique.





Selon Guissé Pène, expert en musique et producteur, la nouvelle génération doit se référer aux cantatrices comme Khar Mbaye Madiaga, Yandé Codou Sène et tant d'autres qui ont toujours galvanisé les Lions dans un style particulier avec des mots et des phrases qui poussent à faire recours à l'honneur.





"C'est bien de galvaniser les Lions, mais il y a une manière plus approfondie pour pousser une personne à sauver et sa patrie. Il ne s'agit pas uniquement de faire une composition et poser la voix, mais c'est aussi de toucher à la sensibilité", a-t-il martelé.





Tout porte à croire qu'avec la modernisation, certains artistes sénégalais préfèrent chanter avec un style qui rime avec la tendance sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle certains chanteurs ont même omis l'idée de faire des duos, comme lors de l’épopée 2022 où l’on voyait les doyens Youssou Ndour, Baaba Maal, Omar Pène, Thioune Ballago Seck dans un titre magnifique galvanisant les Lions sur un ton de bravoure.





Pour cette Coupe du monde 2022, plus d'une dizaine de morceaux ont été enregistrés pour honorer les Lions.





Mais selon certains mélomanes, les contenus doivent être plus profonds dans la forme comme dans le fond, pour une meilleure galvanisation.