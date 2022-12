Mondial 2022 : Gianni Infantino dresse un bilan positif de la participation des nations africaines

Gianni Infantino, President Fifa

Pendant un mois, le monde a vibré au rythme de la coupe du monde au Qatar. Le dernier match de cette compétition a vu l’Argentine s’imposer lors de la séance des tirs aux buts face à la France. Un jour plus tôt, le Maroc s’inclinait contre la Croatie sur le score de 2 buts à 1 dans un historique match pour la 3e place. Globalement, les nations africaines ont effectué une belle participation avec deux pays qualifiés en huitièmes de finale (le Sénégal et le Maroc). « Je suis ravi car depuis de nombreuses décennies, nous parlons du développement du football africain et l’heure de l’Afrique est venue », estime Gianni Infantino qui s’exprimait au cours d’une conférence de presse avant la finale du mondial du dimanche le 18 décembre dernier.





Le président de la FIFA a rendu un hommage appuyé au parcours des lions de l’Atlas qui ont terminé à la 4e place de la coupe du monde. « Je pense que le Maroc a exceptionnellement bien joué, les joueurs ont réalisé de grands succès et ont très, très bien joué », pense-t-il. Le juriste helvético-italien a, par ailleurs, livré les clés du succès des hommes de Walid Regragui : « Ils ont joué avec beaucoup d’envie, de détermination et une qualité indéniable. Atteindre un quart de finale ne peut pas se faire par hasard. C’est le résultat d’un effort de longue haleine, d’un investissement de la fédération marocaine de football, de tout le staff technique, et d’un jeune entraîneur marocain qui a aussi été dans le football de club là-bas. Ils nous ont montré comment jouer un football attrayant et efficace. »





Concernant les 4 autres nations présentes à cette fête du football qatari, Infantino s’est montré tout aussi élogieux : « Le Sénégal est sorti de la phase de poules, ce qui n’était pas le cas en 2018, puis s’est heurté à une très forte équipe d’Angleterre. Le Cameroun, le Ghana et la Tunisie ont également très bien joué et jusqu’à la dernière minute des derniers matches, ils avaient une chance de se qualifier, ce qui montre le niveau du football africain. »





Comme annoncé, le mondial 2026 connaîtra des innovations avec notamment l’augmentation du nombre de pays à la phase finale qui passera de 32 à 48 équipes. Selon Gianni Infantino, le berceau de l’humanité verra son nombre de représentants augmenter considérablement : « Lors de la prochaine Coupe du monde, il y aura le double du nombre d’équipes africaines qualifiées, ce qui signifie qu’il y aura également d’autres équipes africaines, donc nous pouvons nous attendre à d’autres excellentes performances. »