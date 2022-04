Mondial-2022: Iniesta voit le Sénégal en demi-finale

Champion du monde 2010, Andres Iniesta a donné son analyse sur la Coupe du monde 2022. L’ancienne gloire du Barça s’est prononcée sur les forces et faiblesses de chaque candidat. Et pour lui, quatre d’entre eux sortent du lot. "Cette Coupe du monde sera très relevée. Ce n’est plus comme il y a 10 ou 15 ans où il y avait des favoris et des petits poucets. La concurrence va être rude avec des matchs intenses. Je vois bien ces quatre équipes dans le dernier carré du mondial : France, Espagne, Sénégal, Brésil", a déclaré Andres Iniesta. Des propos relayés par plusieurs médias sportifs.