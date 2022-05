Mondial 2022 : Kalidou Koulibaly croit à un sacre des Lions

Après leur triomphe à la Can 2021 et leur qualification au mondial 2022, les Lions du Sénégal se lancent dans une nouvelle campagne beaucoup plus ambitieuse: la coupe du monde. Si certains observateurs misent sur une participation honorable du Sénégal au Qatar, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, pour sa part, rêve grand.





Selon le défenseur de Naples, ses partenaires ont les capacités de remporter ce mondial. Il l’a fait savoir dans un entretien avec onze Mondial repris par Wiwsport.





‘’J’aimerais que ce soit pour la première fois qu'un pays africain gagne la Coupe du Monde. Je n’imagine même pas si on la gagne… J’espère vraiment, et je pense qu’on est capable de gagner la Coupe du Monde’’, lance-t-il.