Mondial-2022: l'Argentine avec l’incontournable Messi mais sans Lo Celso, blessé

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a annoncé vendredi une liste de 26 joueurs pour le Mondial, incluant l'attaquant de la Juventus Paulo Dybala, qui était incertain après une blessure début octobre, mais sans le milieu de Villarreal Giovanni lo Celso, blessé.

Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de l'Albiceleste, Lionel Scaloni a égrené les noms d'une liste sans grande surprise, emmenée par le capitaine et septuple Ballon d'or Lionel Messi, et qui inclut l'attaquant de la Juventus Angel Di Maria, mais pas l'attaquant de l'Atlético Madrid Angel Correa (20 sélections).

Leo Messi is heading to his fifth World Cup ???????? pic.twitter.com/PM7zhLga49