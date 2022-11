Mondial-2022: l'Espagne annonce une liste de 26 joueurs avec Ansu Fati, deux glorieux anciens zappés…

Sergio Ramos et Gerard Piqué zappés

Le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique a annoncé vendredi midi une liste de 26 joueurs pour le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre), qui comprend le jeune prodige du FC Barcelone Ansu Fati.





Luis Enrique a constitué une liste jeune mais sans surprise majeure, qui comprend le cadre Sergio Busquets et les autres pépites Hugo Guillamon (Valence), Yeremi Pino (Villarreal), Pedri et Gavi (FC Barcelone), mais pas les joueurs expérimentés que sont Sergio Ramos et Gerard Piqué.





Gardiens: Unai Simon, Robert Sanchez, David Raya





Défenseurs: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric Garcia, Hugo Guillamon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, José Gaya.





Milieux: Sergio Busquets, Rodrigo, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri, Koke.