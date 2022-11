Mondial-2022 : L’astuce d’une association LGBTQIA+ pour faire afficher leur drapeau

Drapeau LGBT au Qatar

La plus grande fête du football mondial approche avec son lot de contestations. Le Qatar, pays organisateur, est décrié pour la pléthore de mesures prises en amont de la compétition. On peut citer, pêle-mêle, qu’il ne faut pas fixer un Qatari dans les yeux, ne pas s’approcher, ni étreindre les hôtes féminins, s’habiller avec des vêtements couvrants les épaules et les genoux ou encore ne pas brandir un drapeau LGBTQIA+







C’est cette dernière mesure qui a accentué la grogne contre ce pays du Golfe persique. Les associations de défense des Droits de l’homme et des personnes LGBTQIA+ sont montées au créneau pour dénoncer ces décisions.





L’association Stop l’homophobie a trouvé une parade pour contourner l’interdiction de brandir les drapeaux. Elle s’est associée à Pantone pour concevoir un drapeau spécial ne pouvant évoquer aucun soupçon.