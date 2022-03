[Photos] Mondial 2022 : l’Égypte avait collé une espionne à Aliou Cissé

L’Égypte a battu (1-0) le Sénégal en barrages aller du Mondial 2022. Les Pharaons ont obtenu ce succès suite à un but contre son camp de Saliou Ciss, mais probablement aussi grâce au travail de la nommée Maryam Abdel Hakim.



Cette Égyptienne voilée au regard serein est traductrice. Elle était préposée à la conversion en arabe des propos d’Aliou Cissé et ses joueurs lors des conférences de presse d’avant et d’après Égypte-Sénégal.



À en croire Les Échos, qui parle d’elle dans son édition de ce lundi, Maryam Abdel Hakim est devenue très populaire dans son pays pour avoir accompli sa mission avec brio.



Le journal rapporte que les Égyptiens saluent «le tact et la rapidité intuitive» avec lesquels elle rapportait les propos du sélectionneur et des joueurs sénégalais.



Les Échos informe que l'«espionne» égyptienne a donné une interview à Kora Plus où elle raconte les coulisses de son métier et comment «elle a utilisé les ‘non-dits’ de Cissé pour comprendre ses plans et les dévoiler».