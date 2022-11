Mondial 2022 : la liste de l’Équateur (adversaire du Sénégal) avec Djorkaeff

L’Équateur a publié hier, dimanche, sa liste pour la Coupe du monde. Le troisième adversaire du Sénégal en phase de poules (Groupe A, 29 novembre), compte parmi les 26 joueurs retenus, un certain Djorkaeff.



Rien à voir avec Youri Djorkaeff, l’ancien international français de 54 ans, aujourd’hui à la retraite. Le Djorkaeff équatorien est certes attaquant comme l’ex Bleu, mais il est âgé de seulement 23 ans.



Il joue au Newell’s Old Boys d’Argentine. Et le nom de famille de Youri est son prénom. Son nom à lui, c’est Reasco.



Mais dans les rangs de l’Équateur le joueur que les Lions devront surveiller comme le lait sur le feu est Enner Valencia. L’attaquant de Fenerbahçe (Turquie) a inscrit 15 buts et délivré 4 passes décisives en 22 rencontres depuis le début de la saison.



La liste de l’Équateur



Gardiens : Alexander Dominguez, Hernan Galindez, Moisés Ramirez



Défenseurs : Angelo Preciado, William Pacho, Robert Arboleda, Jackson Porozo, Felix Torres, Piero Hincapié, Xavier Arreaga, Pervis Estupinan, Diego Palacios



Milieux : Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, José Cifuentes, Jhegson Mendez, Alan Franco, Gonzalo Plata, Angel Mena, Jeremy Sarmiento, Ayrton Preciado, Romario Ibarra



Attaquants : Enner Valencia, Michael Estrada, Djorkaeff Reasco, Kevin Rodriguez