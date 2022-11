Mondial-2022: le Ghana avec les frères Ayew et Inaki Williams

Les Freres Ayew, André et Jordan au Qatar

Le sélectionneur du Ghana Otto Addo a dévoilé lundi une liste sans surprise des 26 joueurs convoqués pour le Mondial-2022 au Qatar, portée par les frères André et Jordan Ayew.





Pour leur quatrième participation à la Coupe du monde, les "Black Stars" affronteront dans le groupe H le Portugal le 24 novembre, la Corée du sud le 28 et l'Uruguay le 2 décembre, soit 12 ans après le quart de finale perdu contre l'Albiceleste au Soccer City Stadium à Johannesbourg.





Seul joueur de l'effectif à disputer sa troisième Coupe du monde (2010 et 2014), André Ayew était déjà présent quand le Ghana avait frôlé la première demi-finale d'une équipe africaine dans un Mondial. Toutefois, Asamoah Gyan avait manqué dans les dernières minutes le penalty consécutif à la fameuse main de Luis Suarez.





Aujourd'hui, le fils d'Abedi Pelé est le capitaine et débarque en guide au Qatar, où il joue depuis plus d'un an, à Al-Sadd, où a évolué son père en 1983.





Cinq joueurs sélectionnés évoluent en Ligue 1 : les défenseurs Alidu Seidu (Clermont), Gideon Mensah (AJ Auxerre) et Alexander Djiku (RC Strasbourg); le milieu de terrain Salis Abdul Samed (Lens) et l'attaquant Kamaldeen Sulemana (Rennes).





La liste des 26 joueurs:





Gardiens de but (3): Abdul Manaf Nurudeen (KAS Eupen/BEL), Ibrahim Danlad (Asante Kotoko/GHA) et Lawrence Ati Zigi (FC Saint Gall/SUI)





Défenseurs (9): Denis Odoi (Club Bruges/BEL), Tariq Lamptey (Brighton/ENG), Alidu Seidu (Clermont/FRA), Daniel Amartey (Leicester/ENG), Joseph Aidoo (Celta Vigo/ESP), Alexander Djiku (RC Strasbourg/FRA), Mohammed Salisu (Southampton/ENG), Abdul Rahman Baba (Reading/ENG/D2) et Gideon Mensah (AJ Auxerre/FRA)





Milieux (6): André Ayew (Al-Sadd/QAT), Thomas Partey (Arsenal/ENG), Elisha Owusu (La Gantoise/BEL), Salis Abdul Samed (Lens/FRA), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam/NED) et Daniel Kofi Kyereh (Fribourg/GER)