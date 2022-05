Mondial 2022 : le groupe du Sénégal pourrait être modifié

Le Chili conteste la qualification de l’Équateur à la Coupe du monde 2022. La Fédération chilienne de football (FFCh) a saisi la FIFA dans ce sens. Si elle obtient gain de cause, le groupe A du prochain Mondial, où l’on retrouve en plus de l’Equateur, le Sénégal, le Qatar, pays organisateur, et les Pays-Bas, pourrait être modifié.



Le Chili pointe la validité de la nationalité équatorienne de Byron Castillo, aligné lors de leur double confrontation en qualifications du Mondial 2022. «Il existe d’innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco, le 25 juillet 1995, et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas», affirme la FFCh.



L’instance chilienne ajoute : «Le monde du football ne peut pas fermer les yeux devant tant d’évidences. La pratique d’irrégularités graves et intentionnelles dans l’inscription des joueurs ne peut être acceptée, surtout lorsqu’il s’agit d’une compétition mondiale. Le fair-play doit être sur et en dehors du terrain.»