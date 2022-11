Mondial 2022 : Le premier adversaire du Sénégal publie sa liste, avec un ex prodige du PSG

Les Pays-Bas ont dévoilé leur liste des 26 joueurs qui vont disputer la coupe du monde au Qatar. La principale surprise est la présence de Xavi Simons, ex joueur du PSG, enfant star qui a débuté sa carrière au FC Barcelone. Pour le reste, les cadres Depay, De Jong, Van Dijk sont de la partie.

The official Netherlands squad for the World Cup! pic.twitter.com/PWQoztssQb