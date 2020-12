MONDIAL 2022 : LE QATAR ANNONCE LA LIVRAISON DE SON 4e STADE

Le Qatar, pays hôte du Mondial 2022, va inaugurer le quatrième de ses huit stades destinés accueillir les matchs de la prochaine Coupe du monde. Le stade en question va devenir le fief d’Al Rayyan Sports, et sera inauguré le 18 décembre prochain, jour de la fête nationale du Qatar, deux ans avant la finale de la coupe du monde 2022’’, annonce le communiqué du Comité d’organisation. Lequel rapporte que la réception d’Al Rayyan d’une capacité de 40 000 spectateurs, sera faite après les stades Khalifa International, Al Janoub et Education City.Avant de préciser qu’Al Rayyan abritera sept matchs durant la prochaine Coupe du monde 2022.De plus, Hassan Al Thawadi, Secrétaire général du comité suprême d’organisation du Mondial 2022, cité dans le document, a insisté sur l’importance de cette étape sur la route du Mondial.’’Nous sommes fiers de la préparation de notre coupe du monde qui reste sur la bonne voie avec 90 pour cent des projets d’infrastructures déjà prêts’’, a-t-il exulté."Nous allons dévoiler plusieurs stades, l’année prochaine, et nous donnons l’assurance que les stades seront terminés à l’avance avant le grand coup d’envoi de la manifestation sportive", a renchéri le responsable.