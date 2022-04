Mondial 2022: Le Sénégal dans la poule A avec le Qatar, le Pays-Bas et l’Equateur

C'est fait ! Logée dans la poule A, l'équipe nationale du Sénégal semble plus chanceuse, mais elle devra en découdre avec une grande nation de football à savoir le Pays-Bas de Virgil Van Dijk pour espérer se qualifier au deuxième tour de l'édition 2022 de la Coupe du monde prévue au Qatar. En effet, les Lions, champions d'Afrique, partagent le même groupe avec le Pays-Bas, le Qatar, pays organisateur et l’Equateur. Une poule où aucune des équipes n’a encore remporté le trophée.



Cette génération construite autour de Sadio Mané a donc les potentialités pour largement faire face à ses divers adversaires.



Le tirage au sort de la phase de poules a eu lieu ce vendredi au Palais des congrès de Doha, capitale du Qatar, hôte de la compétition, en présence d'une forte délégation de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) conduite par son président, Me Augustin Senghor.