Mondial 2022 : Le Sénégal offre à l'Afrique sa première victoire

Le Sénégal offre à l'Afrique sa première victoire

L'Afrique peut enfin savourer une victoire dans cette coupe du monde 2022. Le Sénégal s'est imposé par 3 buts à 1 contre le Qatar, pays organisateur. Ce qui est de nature à susciter de l'espoir au-delà de Dakar.





En effet, le continent était très mal parti dans cette compétition. Sur 5 représentants, il a fallu attendre le 5ème match joué par le Ghana pour assister au premier but africain.

Avant, le Sénégal a été battu par 2 à 0 par les Pays-Bas. Le Cameroun s'est incliné face à la Suisse 1-0. Ce qui faisait déjà un début catastrophe pour l'Afrique au sud du Sahara.





Les Maghrébins ont fait légèrement mieux.

La Tunisie et le Maroc ont eu des nuls blancs respectivement contre le Danemark et la Croatie. Ainsi, lors des 4 premières sorties, l'Afrique a eu zéro victoire, zéro but marqué et 3 encaissés.





Lorsque le Ghana a chuté contre le Portugal (2 à 3), l'Afrique venait de marquer son premier et deuxième but tout en enregistrant sa troisième défaite et deux matchs nuls sur 5 matchs. Autrement dit, un début chaotique.