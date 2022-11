Mondial 2022 : Les vérités d’André Onana

Andre Onana brise le silence sur son depart

Absent de la feuille de match contre la Serbie (3-3), hier, le gardien de but du Cameroun a été finalement suspendu temporairement du groupe pour des raisons disciplinaires. Au lendemain de ce coup de tonnerre en pleine Coupe de monde au Qatar, André Onana a brisé le silence. A travers un communiqué signé, il a dit ses vérités. «Je veux exprimer mon affection pour mon pays et l'équipe nationale. Hier, je n'avais pas le droit d'être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs de l'équipe. Je me suis toujours comporté de manière à mener l'équipe vers le succès d'une bonne manière », a-t-il expliqué.





A l’en croire, il a mis tous ses efforts et son énergie à trouver des solutions à une situation que vit souvent un footballeur, «mais il n'y a pas eu de volonté de l'autre côté ». «Certains moments sont difficiles à assimiler. Cependant, je respecte et je soutiens toujours les décisions des personnes chargées de poursuivre le succès de notre équipe et de notre pays. J’étends toute ma force à mes coéquipiers car nous avons démontré que nous sommes capables d'aller très loin dans cette compétition », a indiqué le footballeur international.





André Onana a, de ce fait , laissé entendre : «Les valeurs que je véhicule en tant que personne et en tant que joueur sont celles qui m'identifient, et que ma famille m'a transmises depuis mon enfance. Représenter le Cameroun a toujours été un privilège. La Nation d'abord et pour toujours ».





Par ailleurs, la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a apporté, le lundi 28 novembre, «son plein soutien au sélectionneur Rigobert Song et à l'ensemble de son staff dans la mise en œuvre de la politique de la fédération visant à préserver la discipline, la solidarité, la complémentarité et la cohésion au sein de l'équipe nationale».