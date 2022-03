Mondial 2022-Liste des Lions : trois questions à Aliou Cissé

Le sélectionneur du Sénégal va publier ce vendredi 18 mars sa liste pour la double confrontation avec l’Egypte, dans le cadre des barrages du Mondial 2022. Le technicien champion d’Afrique, qui fera face à la presse, devra répondre à au moins trois questions.



C’est la rentrée pour la sélection du Sénégal, championne d’Afrique le 6 février dernier au Cameroun. Les Lions affronteront les Pharaons d’Egypte, les 25 et 29 mars, dans le cadre des barrages du Mondial 2022. Leur sélectionneur, Aliou Cissé, publiera ce vendredi 18 mars la liste des joueurs sénégalais retenus pour les deux manches de ce rendez-vous qui ouvrira au vainqueur les portes de la Coupe du monde prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Le technicien sénégalais fera face à la presse. L’occasion de répondre à au moins trois questions d’actualité.



1. Qui pour remplacer Alfred Gomis et Seny Dieng ?



Deux champions d’Afrique ne devraient pas être de la partie. Alfred Gomis et Seny Dieng, respectivement, deuxième et troisième gardiens de la Tanière, sont blessés. La question de leur remplacement a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Bingourou Kamara serait en pôle pour prendre le poste de Gomis, derrière Edouard Mendy, le numéro un. Alioune Badara Faty, quatrième gardien du Sénégal à la CAN, est pour sa part annoncé dans le groupe pour suppléer Dieng.



2. Faut-il garder coûte que coûte les joueurs en manque de temps de jeu ?



Parmi les champions d’Afrique, beaucoup ne jouent pas beaucoup dans leurs clubs. On peut citer parmi ces Lions Bouna Sarr, Bamba Dieng, Boulaye Dia, Abdou Diallo, entre autres. Ce manque de temps de jeu pourrait-il leur coûter leur place en sélection ? S’ils arrivent à grappiller régulièrement des minutes en club tout en restant performants en sélection, ils pourraient toujours bénéficier de la confiance d’Aliou Cissé. Dans le cas contraire, les choses risquent de se compliquer.



3. Quelles nouveautés ?