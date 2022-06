Mondial 2022 : Matar Bâ met la pression sur Aliou Cissé

Le titre de champion d’Afrique a motivé les Sénégalais et semble pousser le ministre des Sports, Matar Bâ, à revoir les objectifs de l’équipe nationale à la prochaine coupe du monde Qatar 2022.



Présent à Kolda, ,hier, dans le cadre du trophée tour, le patron du sport sénégalais a lancé un message au coach des Lions qui était présent lors de la cérémonie de remise de la coupe d’Afrique au gouverneur de la région du Fouladou.



‘’Aliou Cissé, partout où nous passons, on nous réclame la coupe du monde. C’est vrai que ce n’est pas une chose facile, mais si le Sénégal gagne cette année ce trophée, ça ne sera pas une surprise. Vous êtes craints actuellement’’, a lancé le ministre des sports au coach des Lions.



Pour Matar Bâ ‘’Le Sénégal a une carte à jouer, car il est champions d’Afrique, première équipe au classement FIFA depuis trois ans et il a les meilleurs joueurs au monde qui évoluent dans de plus grands clubs au monde.’’



Le ministre des sports a promis les moyens nécessaires pour accompagner les Lions dans la conquête de la coupe du monde. ‘’Le président m’a déjà instruit de travailler dans la préparation de cette compétition. Nous avons fait une mission de prospection au Qatar et une deuxième sera effectuée pour que l’équipe nation soit dans des conditions de performance afin de réussir cette objectif pour ne peut dire gagner la coupe’’, promet-il.