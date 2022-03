Mondial 2022-Match retour contre l’Égypte : Quand les Sénégalais mettent la Téranga au placard..

Mondial2022, Senegal-Egypte

Défaits vendredi dernier par l’Egypte sur le score d’un but à 0, les Lions du Sénégal pourront compter sur leur douzième gaïndé pour tenter de créer l’exploit lors de la manche retour, ce mardi 29 mars à Diamniadio. Une forte mobilisation est attendue dans le stade flambant neuf Me Abdoulaye Wade. Avant cette rencontre décisive, les supporters sénégalais ont commencé à s’investir sur un autre terrain : la provocation.





A leur arrivée sur le sol sénégalais, ce dimanche 27 mars, les Pharaons ont été accueillis par une foule de supporters visiblement très remontés contre eux. Ainsi, plusieurs propos désobligeants (que nous préférons taire) ont été proférés à l’endroit des joueurs égyptiens et notamment à leurs stars : Mohamed Salah, Elneny… Dans cette salve d’injures, des expressions arabes furent les mieux partagées.





Pour justifier leurs actions, les supporters sénégalais affirment appliquer la loi du talion. « Œil pour œil, dent pour dent », comme l’a fait savoir Harouna Sow sur Facebook. « La guerre a commencé deh mdr. Kalb*une kay, notre teranga est accrochée au sommet du monument de la renaissance jusqu'à nouvel ordre », a réagi Ngor Gning sur une vidéo montrant les fans attaquer verbalement les athlètes Égyptiens.





Ces réactions en chaîne seraient, d’une part, causées par une vidéo largement diffusée sur le net où l’on voit les footballeurs sénégalais regagner les vestiaires du Caire sous une bronca des supporters locaux mêlée à des insultes envers Sadio Mané.





L’autre point concerne les lasers utilisés par les nombreuses personnes venues assister au match dans cette enceinte contre les joueurs durant tout le match. La goutte d’eau de trop. Dans leur appel à la mobilisation pour la rencontre de mardi, nombreux sont ceux qui ont milité pour une entrée massive de ces objets dans le but de rendre la pareille aux pharaons. Un appel repris par plusieurs influenceurs sénégalais à l’exemple d’Abba No Stress et Pape Sidy Fall qui ont tous deux souhaité qu’au jour-j les forces de l’ordre fassent preuve de tolérance dans les contrôles d’entrée afin de permettre l’accès de ces gadgets dans l’enceinte du stade.