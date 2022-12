Mondial 2022 : les Lions assaillis par des «espions» anglais

Le Sénégal affrontera l’Angleterre, dimanche prochain, en huitième de finale du Mondial 2022. Normal donc que les Lions attirent l’attention des médias anglais. Ces derniers ne se sont pas priés.



Le Quotidien informe qu’ils étaient en nombre hier, mercredi, lors de la séance de décrassage des hommes d’Aliou Cissé, au lendemain de leur victoire (2-1) contre l’Équateur. Les Échos affirme même que les journalistes anglais étaient plus nombreux que leurs confrères sénégalais.



Mais, à en croire Le Quotidien, il n’y avait beaucoup de choses à se mettre sous la dent pour les radios, télés et titres de presse anglais qui avaient effectué le déplacement pour «espionner» les champions d’Afrique.