Mondial 2022 : les primes polluent la Fédération, à l’origine une «tontine» de centaines de millions

La question des primes du Mondial 2022 pollue l’atmosphère à la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le problème : d’après le quotidien sportif Record, les sept membres du Comité exécutif de l’instance qui faisaient partie de la délégation officielle du Sénégal n’ont pas encore reversé, comme prévu, les montants reçus dans la caisse devant permettre à l’ensemble des 33 membres de l’organe fédéral d’être servis.



Les sept membres concernés sont le président de la FSF, Augustin Senghor, Djibril Wade, Abdoulaye Sow, Mame Adama Ndour, Amadou Kane, Cheikh Seck et le DTN, Mayacine Mar. En dehors de ce dernier, qui a reçu globalement 140 millions de francs CFA compte tenu de son statut, chacun a encaissé 65 millions.



Cette somme est composée, selon Record, des primes de participation (30 millions) et de qualification en huitièmes (15 millions) et en quarts de finale (20 millions). Cette dernière prime est offerte par le Président Macky Sall malgré l’élimination par l’Angleterre.



Selon un protocole signé avant le Mondial par les concernés, les fédéraux membres de la délégation officielle devaient reverser leurs primes dès leur retour. Mais depuis qu’ils sont rentrés au bercail, les ayants droit n’ont pas envoyé l’argent. Pourtant, signalent des sources de Record, ils sont passés à la caisse.



Leurs collègues s’inquiètent. Ils ont tenu une réunion au sortir de laquelle ils ont chargé Louis Lamotte et Élimane Lam de relancer Augustin Senghor et Cie. Le quotidien sportif rapporte que le premier a envoyé un SMS au patron du football sénégalais pour prendre rendez-vous. Mais ce dernier n’a pas encore répondu, d’après la même source.