Mondial 2022 : primes de quart de finale maintenues, voici ce que chaque Lion a touché

Malgré leur élimination en huitième de finale du Mondial 2022, les Lions toucheront les primes de qualification en quart qui étaient prévues. Ainsi en a décidé le Président Macky Sall, qui a annoncé la nouvelle mardi dernier en recevant au Palais les hommes de Aliou Cissé rentrés quelques heures plus tôt du Qatar.



D’après L’Observateur, cette prime s’élève à 20 millions de francs CFA par joueur. Pour le staff, Aliou Cissé reçoit le double (40 millions) et ses 15 autres membres 75% du montant touché par les joueurs, soit 15 millions chacun.



Pour la qualification du Sénégal au second tour de la Coupe du monde, chaque Lion a touché 15 millions. Aliou Cissé s’est retrouvé avec 30 millions tandis que les membres de son staff ont encaissé individuellement 11 millions 250 mille.