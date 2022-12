Mondial 2022 : Regragui demande pardon au peuple marocain après la défaite contre la France

Avant la demi-finale de Coupe du monde contre la France, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui disait que l’objectif de son équipe était de disputer la finale. Pour lui, il fallait changer les mentalités en Afrique. « On est venus dans cette compétition avec beaucoup d’ambition. On est venus pour changer les mentalités notamment dans notre continent. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Si on est juste contents d’arriver en demi-finale, et de se dire que quoi qu’il arrive on aura réussi notre coupe du monde, il y en a beaucoup ici qui diront qu’on l’a réussie, moi je ne suis pas de cet avis. On est dans les quatre meilleures équipes du monde, on n’est pas arrivés par hasard. On a notre mot à dire demain pour aller en finale » déclarait-il en conférence de presse mardi dernier. Malheureusement, le Maroc a perdu hier soir face à la France. Une défaite 2-0 qui met donc un terme aux rêves de M. Regragui et des Lions de l’Atlas.



« Nous sommes tombés sur une équipe forte…»



Dans une interview accordée à la chaîne marocaine al-Riyadia à la fin du match, il explique que son équipe voulait gagner le match et a donné le « maximum » pour y arriver. C’est d’après lui, le plus important. « Les garçons se sont battus jusqu’à la dernière minute. Nous sommes tombés sur une équipe forte qui sait ce qu’elle fait et qui attend que tu commettes une erreur; que nous avons commise au début du match. Nous pouvions marquer, mais dommage, le but n’est pas arrivé » a déclaré Walid Regragui avant de demander pardon au peuple marocain. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a par ailleurs évoqué le match pour la troisième place contre la Croatie. Il explique que l’équipe donnera tout pour gagner, mais ce ne sera pas facile.



« Nous allons faire attention car nous avons beaucoup de blessés »



En plus, il faudra faire attention parce que l’infirmerie est pleine. « Nous allons donner le maximum mais ce ne sera pas facile… On verra aussi les joueurs qui n’ont pas joué pour leur donner du temps de jeu. Même si on veut terminer troisième, nous allons faire attention car nous avons beaucoup de blessés » a-t-il déclaré. Cette coupe du monde consacre le meilleur parcours d’une équipe africaine.



Jamais depuis la création de la compétition, un pays du continent n’a réussi à se hisser en demi-finale. Le Ghana y était presque en 2010. Le Maroc peut être fier de ses performances. Le coach Regragui aussi l’a reconnu à la fin du match ; « ça n’enlève pas tout ce qu’on a donné avant ».