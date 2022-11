Mondial 2022 : un ancien attaquant des Lions livre la technique pour battre le Qatar

Le Sénégal joue sa survie au Mondial 2022. Défaits d’entrée par les Oranje (Pays Bas), 0-2, lundi, les Lions du Sénégal affrontent le pays hôte qatari, ce vendredi. Dans un entretien accordé au journal Record, Babacar Gueye, ancien numéro 10 des Lions entre 2004 et 2008, estime que le champion d’Afrique devra montrer un nouveau visage surtout en attaque pour s’inspirer de l’Équateur.



« Ismaïla Sarr s’absente par moment »



Il dit : « Nous avons les hommes pour assurer derrière. C’est surtout au niveau offensif qu’il faut revoir. L’organisation, les transitions en attaque, c’est là-bas que nous avons du boulot à faire. Notre meilleur joueur, Sadio Mané, n’est pas là. Et ceux qui sont là sont passés à côté, à part Ismaïla Sarr. »



L’ex-attaquant ajoute, appréciant la prestation de l’ailier des Lions contre la Hollande, que « même si par moment il s’endort durant le match, il a réussi à avoir 3 ou 4 situations dangereuses. » Il faudra donc compter sur lui aujourd’hui. Pour Seck, il y a aussi lIliman Ndiaye, de même que Nicolas Jackson, Famara Diédhiou et Bamba Dieng. « Il n’y a pas photo entre nos attaquants et ceux du Qatar », a-t-il tranché.



Selon Gueye, le Sénégal gagnerait à avoir un milieu plus offensif. Pour ça, dit-il, Aliou Cissé devra choisir entre Gana Gueye et Pathé Ciss ou Nampalys Mendy.



Dans les cages, il préfère Édouard Mendy à Seny Dieng, arguant que le portier des Blues « est indéniablement le meilleur. » Il a juste besoin « de rythme et d’être remis en confiance ».