Mondial 2022 : Sadio Mané hante l’esprit de Van Gaal, coach des Pays-Bas

Sadio Mané hante l’esprit de Van Gaal

Pour sa première sortie à la coupe du monde Qatar 2022, les Lions du Sénégal affronteront les Pays-Bas. Une rencontre qui sera, sans doute, l’attraction de la poule A. Mais, même si l’équipe du Sénégal est annoncée comme la principale prétendante pour la première place du groupe, le coach des Oranges, Louis Van Gaal, n’a pas encore commencé à réfléchir sur son premier adversaire, dit-il dans un entretien avec une télévision locale.





Cependant, l’ancien coach du Barcelone et de Manchester United porte une attention particulière à la star des Lions, Sadio Mané. ’’ Je ne me suis pas encore préparé pour le Sénégal, mais bien sûr je connais Sadio Mané. C’est un vrai joueur d’équipe et c’est la raison pour laquelle je voulais vraiment le signer à Manchester United. Ce sont des joueurs difficiles à affronter’’, reconnaît-il.