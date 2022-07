Mondial 2022 : salaires des 32 sélectionneurs, Aliou Cissé avant-dernier

Finance Football a dévoilé les salaires des sélectionneurs des 32 équipes qualifiées au Mondial 2022. Le classement révèle une nouvelle fois des disparités selon que l’on officie en Afrique ou ailleurs et selon que l’on est un technicien africain ou expatrié.



Sans surprise, on voit au fond du classement les trois techniciens issus du continent qui seront présents au Qatar. Rigobert Song du Cameroun est à la 30e place avec 340 000 euros par an. Il est suivi de ses collègues du Sénégal, Aliou Cissé (310 000, soit environ 202 millions de francs CFA/an), et de la Tunisie, Jalel Kadri (130 000).



Le Franco-Bosnien Vahid Halilhodzic (Maroc, 920 000 euros) et l’Irlandais Chris Hughton (Ghana, 400 000 euros) sont à la tête d’équipes africaines. Mais, ils gagnent plus que leurs homologues cités ci-dessus.



Le classement est dominé par les sélectionneurs de l’Allemagne (6,5 millions), Hans-Dieter Flick, de l’Angleterre (5,8 millions), Gareth Southgate, et de la France (3,8 millions), Didier Deschamps, qui forment le podium. Si l’on s’amuse avec la calculette, on remarque que ce trio gagne, respectivement, 21, 18 et 12 fois plus que Aliou Cissé.