Mondial 2022 : Sénégal-Égypte, le calendrier légèrement revu

Initialement prévu le 28 février au stade de Diamniadio, le match Sénégal-Égypte devrait finalement se tenir le 29 dans la même enceinte.



Cette rencontre représente la manche retour de la double confrontation entre les deux équipes dans le cadre des barrages du Mondial 2022.



La première date retenue pour la rencontre n'agrée pas la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui s’inquiète de sa proximité avec celle du match aller (le 25).



L’instance nationale a alors œuvré dans le sens d’obtenir un réaménagement du calendrier.



Le quotidien sportif Record, qui donne l’information, citant une source proche de la FSF, assure que le principe «serait acquis».



Ainsi, Lions et Pharaons devraient se retrouver quatre jours après leur première explication au Caire.



Le vainqueur sur l’ensemble des deux matches prendra l’une des cinq places réservées à l’Afrique pour le Mondial 2022.



L'Égypte et le Sénégal se sont affrontés, le 6 février, en finale de la CAN 2021. Les Sénégalais se sont imposés aux tirs au but.