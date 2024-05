Mondial 2026 : l’arbitre de Mauritanie-Sénégal est un…

La Mauritanie accueillera le Sénégal le 9 juin prochain pour le compte de la quatrième journée du groupe B des qualifications du Mondial 2026. D’après Les Échos, la rencontre sera dirigée par l’arbitre marocain Samir El Kazzar. Ce juge était à la dernière CAN, signale le journal.



Premiers du groupe B avec quatre points (1 victoire et 1 nul), les Lions voudront s’imposer contre les Mourabitounes pour rester sur leur bonne lancée dans la compétition. Avant-derniers (5e) de la poule avec 1 petit point, leurs adversaires, eux, n’auront pas droit à l’erreur à domicile.



Avant le match aller de leur double confrontation, le 6 juin (3e journée), Sénégalais et Mauritaniens recevront, respectivement, les Soudanais (2es, 4 pts) et les Congolais (RDC, 3es, 3 pts). Le Togo (4e, 2 pts) et le Soudan du Sud (6e, 1 pt) complète la poule B de la course au Mondial 2026, prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.