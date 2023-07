Mondial 2026 : voici le calendrier des qualifications

Les qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 durant deux ans et demi. Elles vont débuter en novembre prochain et se termineront en mars 2026 avec les barrages CAF et FIFA.



Cinquante-quatre pays, répartis en neuf groupes, sont sur la ligne de départ. Le premier de chaque poule se qualifie directement. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront les barrages CAF. Le vainqueur rejoindra les six équipes issues d’autres confédérations pour les barrages FIFA à l’issue desquels deux places seront attribués.



Les première et deuxième journées des qualifications du Mondial, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sont programmées entre le 13 et le 21 novembre. Ce sont les seuls tours calés cette année. En 2024 aussi, année de CAN, deux journées (3e et 4e) seront au menu, du 3 au 11 juin. Le gros du programme sera livré en 2025 avec six journées à disputer en plus des barrages de la CAF (voir calendrier ci-dessous).



La boucle sera bouclée en mars 2026 avec les barrages de la FIFA. L’Afrique tient neuf tickets garantis. Elle pourrait en gagner un dixième. Le Sénégal, champion d’Afrique en titre et trois fois mondialiste (2022, 2018 et 2022), est logé dans le groupe B en compagnie de la RD Congo, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan du Sud et du Soudan.



Le calendrier



13-21 novembre 2023 (1re et 2e journées)



3-11 juin 2024 (3e et 4e)



17-25 mars 2025 (5e et 6e)



1-9 septembre 2025 (7e et 8e)



6-14 octobre 2025 (9e et 10e)



10-18 novembre 2025 (Barrages de la CAF)



Mars 2026 (Barrages de la FIFA)