Mondial : 22 arrestations à Paris après les matchs Maroc-Espagne et Portugal-Suisse

Plusieurs arrestations en France après des matchs de Football

Le premier bilan policier des célébrations des supporters marocains et portugais est connu. Selon les informations de RMC Sport, 22 interpellations ont eu lieu mardi soir à Paris après les rencontres Maroc-Espagne et Portugal-Suisse, marquées par les qualifications en quart de finale de la Coupe du monde 2022 des Lions de l’Atlas et de la Seleçao.





730 effectifs étaient engagés mardi soir dans la capitale, que ce soit dans le métro et sur la voie publique. Quelques dégradations sont aussi à déplorer. Le bilan est actuellement en cours. Vers 23h (heure française), des profils à risques ont commencé à se regrouper mais l'action des forces de l'ordre a permis une dispersion rapide.