Mondial basket U19 : Les Lionceaux ‘’moralement prêts’’ pour défier le Japon

L’équipe nationale masculine U19 de basket du Sénégal, fait son entrée en matière ce samedi, au Mondial de la catégorie qui se tient en Lettonie. Les Lionceaux croisent le Japon à 9 h.





Le capitaine des Lionceaux, Moustapha Mboup, dit que ses partenaires et lui sont prêts sur tous les plans. ‘’Aucun match de Coupe du monde n’est facile. On connaît notre adversaire, mais on est prêt physiquement, techniquement et mentalement. Le mental est très important dans ce genre de compétition. C’est pourquoi je demande à mes partenaires de se préparer dans ce sens’’, a confié le capitaine des Lionceaux.





Le Sénégal, qui est logé dans la poule B avec le Japon, le Canada et la Lituanie, veut aller le plus loin possible dans cette compétition.





Mais dans ce dessein, ‘’il faut qu’on soit très concentré. Il y a de bonnes équipes dans notre groupe, mais nous avons la possibilité de se qualifier au prochain tour’’, prévient le capitaine des Lionceaux.