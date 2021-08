Mondial Beach Soccer : El Nueve Raoul Mendy pour le titre de meilleur buteur

Ce samedi, le Sénégal et Raoul Mendy visent à atteindre la finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA 2021 face au Japon (16h30 GMT). Sur le plan individuel, Raoul Mendy est en course pour le titre de meilleur buteur du tournoi, qui viendrait compléter son parcours exceptionnel.



Un mental de Lion. El nueve Raoul est inarrêtable en dépit de toutes les circonstances. Après le décès subite de sa mère, survenu tout juste au lendemain du début de la compétition, les interrogations à savoir si le numéro 9 des Lions allait pouvoir poursuivre le rythme de son premier match durant lequel il a claqué un retentissant triplé face à l’Uruguay se multipliaient.



Son triplé, ce n’était qu’une formalité puisqu’au deuxième match face au Portugal, il se montrait autant indispensable qu’efficace avec un doublé pour faire tomber le Champion en titre et propulser le Sénégal en quarts de finale. Ménagé lors du dernier match de la phase de poules, il n’aura eu que quelques minutes sur le sable du Luzhniki Beach Soccer Arena lors de la défaite face à l’Oman.



Le titre de meilleur buteur en ligne de mire



Arrivé en quarts de finale avec cinq réalisations, Raoul Mendy a corsé son addition lors de l’éclatante victoire face au Brésil. Son doublé retentissant permettait au Sénégal de franchir l’obstacle des quarts de finale et d’atteindre pour la première fois le carré d’as. Face au Japon, ce samedi, en demi-finale, l’attaquant des Lions possède sans doute plusieurs objectifs.



Le premier est bien sûr de d’offrir au Sénégal sa première finale dans un tournoi mondial en football de plage. Mais sur une note plus individuelle, El Nueve pourrait aussi devenir le meilleur buteur de la Coupe du Monde Beach Soccer FIFA 2021. Avec ses sept réalisations en quatre rencontres, il se place à deux unités de la première place du classement actuellement occupée par le Suisse Dejan Stankovic.



Tout d’abord, Raoul Mendy devra espérer à ce que le nommé Dejan Stankovic ne plante d’autres buts lors de la première demi-finale Russie – Suisse (15h00 GMT). Ensuite, face au Japon, il va tenter de surpasser son compteur actuel. Ce qui lui permettrait d’avoir plus de chances de terminer meilleur buteur de la compétition. Une performance non négligeable. Enfin, que le Sénégal se qualifie en finale !



Le top 10 des meilleurs buteurs actuels de la Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA 2021



Dejan Stankovic (Suisse , 9 buts)

Leonardo Santos (Portugal , 8 buts)

Antonio José Pedro Junior (Mozambique , 7 buts)

RAOUL MENDY (Sénégal , 7 buts)

Elias Jean Salem (Tahiti , 6 buts)

Jacques Tamatoa (Tahiti , 6 buts)

Takuya Akaguma (Japon , 6 buts)

Glenn Hodel (Suisse , 6 buts)

Philipp Borer (Suisse , 6 buts)

Salvador Ardil Navarro (Espagne , 6 buts)