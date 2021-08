Mondial Beach Soccer: Macky salue la victoire historique des Lions

Les Lions du Beach Soccer ont réalisé un double exploit ce jeudi en battant le Brésil (la nation la plus titrée avec 14 titres de champion du monde) et en qualifiant le Sénégal, pour la première fois, en demi-finale du prestigieux tournoi. Une victoire hautement saluée par le Président de la République, Macky Sall.



Dans un tweet sur sa page Facebook, le chef de l’Etat a adressé ses félicitations à Ngalla Sylla et ses hommes. « Chaleureuses félicitations à nos Lions du beach soccer pour leur victoire historique face au Brésil en quart de finale de la Coupe du monde. Bonne chance pour les prochaines étapes. Ca kanam ! », écrit le président Macky Sall.