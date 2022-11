Mondial: C'est officiel, les Pays-Bas sans Depay contre le Sénégal

Depay forfait contre le Senegal

L'attaquant des Pays-Bas Memphis Depay, éloigné des terrains depuis septembre en raison d'une blessure à une cuisse, ne débutera pas lundi contre le Sénégal, premier match des Oranje au Mondial-2022, a indiqué dimanche le sélectionneur Louis van Gaal.





"On n'aura pas Memphis Depay, il ne démarrera pas. (Les Sénégalais) eux doivent gérer l'absence de (Sadio) Mané. Donc, la question va être de voir comment les deux équipes vont résoudre ça", a souligné Van Gaal.





Il a laissé entendre qu'en l'absence de l'attaquant du FC Barcelone, il pourrait titulariser l'ailier du PSV Eindhoven Cody Gakpo, 23 ans.





Louis van Gaal, qui avait emmené les Pays-Bas en demi-finale lors du Mondial-2014, n'a en revanche pas voulu annoncer son choix pour le poste de gardien de but.