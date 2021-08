Mondial de Beach Soccer : la succession du Portugal ouverte !

C’est parti pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021. Dans le groupe A, honneur au pays hôte, la Russie. Dans le groupe B, il faut noter le retour de l’Espagne, les grands débuts du Mozambique et la 8e participation pour le Sénégal champion d'Afrique en titre.



Nous y sommes ! La onzième édition de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA débute ce jeudi (19 août) et deux questions sont sur toutes les lèvres : qui succédera au Portugal, tenant du titre ? Les Lusitaniens peuvent-ils réussir le doublé ?



Les champions du monde 2021 seront sacrés au terme de 32 rencontres qui seront disputées au cours des dix prochains jours dans la toute nouvelle Beach Soccer Arena du complexe olympique de Moscou.





La première journée verra l’entrée en lice de trois géants du football sur sable : la Russie, pays hôte et double championne du monde, le Japon, qui détient le record de participations, et l’Espagne, championne d’Europe en titre. Elle marquera également les grands débuts du Mozambique en Coupe du Monde.





Le Sénégal entre en lice, vendredi





L’équipe nationale du Sénégal de beach soccer, dont « l’ambition assumée » est d’atteindre pour la première fois le dernier carré de la Coupe du monde de la discipline, va jouer vendredi contre l’Uruguay son premier match comptant pour l’édition 2021 de cette compétition.





L'APS indique que pour le sélectionneur des Lions du beach soccer, Ngalla Sylla, « l’ambition assumée » du Sénégal est « d’atteindre pour la première fois le carré d’as » de cette compétition.





La tâche des coéquipiers du gardien Alsény Ndiaye ne sera cependant pas facile dans une poule composée, de l’équipe championne du monde, le Portugal (2019) et de celle d’Oman, qui fait partie des cadors en Asie, en plus de l’Uruguay.





Pendant les préparatifs, les Lions ont eu un aperçu des difficultés qui les attendaient avec une victoire aux tirs but (3-1) contre le Japon (égalité 5-5) et une défaite (3-4) contre le Paraguay.





Mais le Sénégal peut compter sur un groupe expérimenté ayant l’habitude de cette compétition que les Lions avaient jouée pour la première fois en 2007.





Vainqueur de la CAN en mai dernier sur le sable de Saly-Portudal (Mbour) face au Mozambique (4-1), pour la sixième fois, la 3-ème fois d’affilée, le Sénégal n’a manqué que l’édition 2009 de la Coupe du monde de beach soccer.





« Depuis leurs débuts, les Sénégalais avaient atteint les quarts de finale, leur meilleur résultat à ce jour, qu’ils ont égalé en 2011, 2017 et 2019 », rapporte une note de présentation de l’édition 2021 de la Coupe du monde de beach soccer.





« Lors des éditions 2008, 2013 et 2015, le parcours des Lions s’était terminé à l’issue de la phase de groupes », rappelle le texte publié sur le site de la Fifa.





Après l’Uruguay, ce vendredi, le Sénégal fera face dimanche au Portugal et terminera ses matchs de poule contre Oman, mardi.





En plus de la poule du Sénégal (D), il y a trois autres poules dédiées à cette compétition, dont le groupe A que le pays organisateur, la Russie, partage avec les Etats-Unis d’Amérique, le Paraguay et le Japon.





La poule B regroupe le Mozambique, l’Espagne, les Emirats arabes unis et Tahiti, la Biélorussie, le Salvador, la Suisse et le Brésil se partageant la poule C.