Mondial de beach soccer : le capitaine des Lions présente les adversaires du Sénégal au premier tour

Le champion d’Afrique débute la Coupe du monde ce vendredi contre la Biélorussie (15 h 30 GMT). Dans un entretien avec Record, le capitaine de la sélection sénégalaise évalue les forces en présence dans le groupe C du tournoi qui a débuté ce jeudi.



Biélorussie, les retrouvailles



«On a eu l’occasion de croiser la Biélorussie lors de la Coupe du monde 2019 au Paraguay. Maintenant de 2019 à 2024, beaucoup de choses ont changé des deux côtés. Ce ne sera pas véritablement les mêmes équipes. Il y a de nouvelles têtes chez nous et d’autres qui ne sont pas là.



Japon, «le favori n°1»



«Le Japon est une équipe qui n’est plus à présenter. C’est d’ailleurs l’un des favoris de cette Coupe du monde. C’est le vice-champion du monde et on sait que le champion du monde en titre, la Russie, n’est pas là (à cause de la suspension par la Fifa, Ndlr). Donc on peut dire que le Japon est le favori n°1 de cette Coupe du monde.



Colombie, «le novice»