Mondial de Beach soccer: Les Lions tombent en demi-finale

L’aventure des Lions de Beach soccer s’arrête en demi-finale de la coupe du monde qui se tient en Russie. Ils ont été battus, ce samedi, par le Japon sur la marque de 5-2.





Les absences du capitaine et portier des Lions, Al Seyni Ndiaye, de Mamadou Sylla et Mamour Diagne ont eu un impact sur le jeu des Lions. Après un premier tiers bien géré, Raoul Mendy et partenaire, ont mal négocié les deux derniers.





Ce qui permet au Japon d’ouvrir le score au deuxième tiers temps. Ababacar Fall remet les pendules à l’heure au début du troisième tiers temps. Mais les hommes de Ngalla Sylla craquent et encaissent dans la foulée 3 buts qui permettent aux Japonais de mener par 4-1 à un peu plus de 5 mn de la fin du match.





Les Lions réussissent à marquer un deuxième but, mais n'arrivent pas à inverser la tendance face au Japon qui a mis un cinquième but et scellé définitivement le sort de la rencontre.