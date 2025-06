Mondial des clubs 2025 : Un trio sénégalais pour arbitrer le match Bayern-Auckland City

Sélectionnés parmi les 12 arbitres africains qui représenteront le continent au Mondial des clubs aux Etats-Unis, le trio sénégalais, composé du central Issa Sy et des assistants Djibril Camara et Nouha Bangoura, a été choisi pour officier la rencontre entre les Allemands du Bayern Munich et les Néo-Zélandais d’Auckland City. La rencontre est prévue le dimanche 15 juin au TQL Stadium de West End, à Cincinnati.